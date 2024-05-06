أهالى المنيا يحتفلون بشم النسيم فى الحدائق والمتنزهات.. صور

توافد مواطنو المنيا منذ الصباح الباكر على الحدائق والمتنزهات للاستمتاع بشم النسيم حيث توافد الأطفال والأسر والشباب على كورنيش النيل ليستمتعوا بالمناظر الخلابة وتفتح الأزهار وركوب اللانشات النيلية وركوب الخيل وخرجت مئات الأسر للاحتفال بشم النسيم، مصطحبين معهم الأطعمة والمشروبات المختلفة لقضاء وقت سعيد برفقة ذويهم وسط حالة من البهجة والفرحة، وتوزيع الألعاب على أبنائهم الصغار للعب بها، وكذلك توجههم إلى المراكب واللنشات النيلية للتنزه في نهر النيل، وركوب الخيول.

شهدت الحدائق العامة وعلى رأسها الحديقة الدولية ومراكز الشباب توافد عشرات المواطنين للاستمتاع بهذه المناسبة.

واحتفل اهالى الريف بالمنيا مع إشراقة شمس، عيد الربيع كما هي عادتهم كل عام في نفس الميعاد بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحقول والغيطان استقبالاً للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه بألوان ورسوم كرنفالية جميلة ذات طابع مبهج تبعث الفرح في نفوس الجميع كباراً وأطفالاً كما تنطلق العائلات الى الحدائق والشواطئ و المتنزهات، لقضاء اليوم فى الحقول الزراعية، وسط مهرجان من البيض الملون والسلطات الخضراء والبصل الأخضر مع الإبداع فى عمل الأكلات المختلفة من الأسماك المتنوعة .

وتزاحم المواطنين لشراء الرنجة والفسيخ والملوحه وتلوين البيض وأكل الفول النابت كما يتصدر الحنطور مشهد شم النسيم حيث يقبل علية الأسر والأطفال للتنزة فى عيد الربيع على كورنيش النيل كما توافد المواطنين الى الحديقة الدولية التى تعتبر من أشهر الأماكن لدى الأطفال لقضاء يوم شم النسيم نظرا لوجود الملاهي وبعض الألعاب التي يرغبها الأطفال ويتوافد إليها أسر مدينة المنيا في الساعات الأولى من يوم شم النسيم باعتبرها تتميز بالخضرة والمياه وألعاب الأطفال.



كما قامت ربات البيوت في الصباح بكسر كمية من البصل للإستيقاظ على رائحته ليكون هذا إعلانًا ببدء الاحتفالات بشم النسيم، وتم إعداد المخبوزات صباحًا ليتم تناولها في الصباح الباكر مع البيض الذي يتم تلوينه بواسطة الصبغة التي يتم شراؤها من العطارين. وانطلق الأهالي للحقول حاملين «الملوحة والفسيخ والبصل» الذي يعتبر الوجبة المفضلة في هذا اليوم ليفترشوا الأرض وسط الأشجار والنباتات لتناول طعامهم والمشروبات والمسليات التي أعدوها خصيصًا في هذه المناسبة مثل الترمس والحمص وغيرها كما يعد "الحمام المحشى" من اساسيات شم النسيم في المنيا.

وأعدّت السيدات الفطير بالإضافة إلى الحمام المحمر المحشي بالأرز، وبعض المشروبات مثل التمر هندي والعرقسوس من ليلة شم النسيم، وفي الصباح الباكر تخرج الأسر إلى الحقول والمزارع، لقضاء العيد وسط جو من الفرح والبهجة احتفالا بهذه المناسبة حتى انتهاء اليوم.

كما تصدر "الفسيخ والترمس" موائد شم النسيم فهى من أهم عادات وطقوس الاحتفال بجانب الأكلات المكونة من الرنجة، والفسيخ، والبصل الأخضر، والبيض الملون، إضافة إلى الترمس والفول النابت ويعتبر الفطير من أهم معالم وطقوس شم النسيم.

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