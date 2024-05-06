وفاة الكاتب الفرنسى الشهير برنارد بيفو

الإثنين 06/مايو/2024 - 07:02 م

توفي اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي الفرنسي برنارد بيفو، الناشر الأدبي الشهير وصاحب برنامج "فواصل"، عن عمر يناهز 89 عاماً، إثر صراع مع المرض.

اسمه بالكامل "برنار كلود بيفو"، ولد يوم 5 مايو 1935 في مدينة ليون، ولُقّب بـ"سفير القراءة" حيث عُرِفَ بأثره الكبير على المشهد الثقافي من خلال تقديمه لبرامج تلفزيونية تعنى بالكتب وبالنقاشات الفكرية في الساحة الفكرية والثقافية التي تثار في الساحة الفكرية والثقافية الفرنسية والأوربية. كما ترأس برنارد بيفو أكاديمية Goncourt من عام 2014 إلى عام 2019.

أهم البرامج التى قدمها على الإطلاق كان برنامج "أبوستروف" والذى اكتسبت شهرة عالمية وليس فقط داخل فرنسا وبدأ بثه على القناة الفرنسية الثانية في 10 يناير 1975 وتوقف سنة 1990 بعد أن بُثّ منه 724 حلقة.

وكان برنامج "أبوستروف" مُتابَعًا من قبل 2 مليون مشاهد في تلك الفترة وكان محركا قويا لمناقشة الكتب والمجلات الفكرية والثقافية في فرنسا والعالم.

وبعد توقف برنامج "أبوستروف" سنة 1990، انطلق بث البرنامج الجديد لـ"برنار بيفو" على القناة الثانية الفرنسية بعنوان "بيون دو كيلتور - Bouillon de culture"، الذي كان يُتابَع من قبل أكثر من مليون مشاهد.

ورغم أثره الأقل قوة من "أبوستروف" إلا أن توقف بثه سنة 2001 كان له أثر بالغ على جمهور المفكرين والمثقفين في فرنسا والغرب والعالم الفرنكفوني.