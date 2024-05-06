طلب التحريات في واقعة قتل سيدة علي نجلها بالمرج

فتحت جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقات موسعة في ضبط عاطل قتل والدته بإلقائها من المنور في المرج، كما صرحت بدفن المجني عليه عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول سيدة متوفية تبلغ من العمر 43 سنة وبها إصابات بجسدها ونزيف في المخ.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وتبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأولية تبين قيام نجلها بالتعدي عليها بالضرب وإلقائها من المنور بسبب رفض المتوفاة إعطاءه مبالغ مالية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.