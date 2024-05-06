بالصور والفيديو.. تفاصيل العدوان على رفح خلال الساعات الأخيرة

بثت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات تظهر استهداف مخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُظهر الفيديو أيضًا عناصر الإطفاء المصرية وهي تعمل على إخماد الحرائق.

وفي تطور آخر، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب قطاع غزة إلى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في سياق التهديدات بشن هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

جيش الإحتلال يلقي مناشير ورقية على الأهالي في رفح تطالبهم بالإخلاء. #رفح_تحت_القصف pic.twitter.com/pLlkcsbwn0 — ديدو ‏ (@Dorktya) May 6، 2024

وطالب جيش الاحتلال من خلال منشورات "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" من خلال تقرير مصور، ردود فعل الفلسطينيين بعد صدور بيان من جيش الاحتلال يدعو إلى إخلاء مناطق شرق رفح الفلسطينية.

وفي تطور متزامن، أفادت محطة إذاعية إسرائيلية في ساعات الصباح الأولى ببدء جيش الاحتلال في عملية إجلاء للمدنيين من رفح الفلسطينية.

وتزامن ذلك مع تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر قصفًا عنيفًا بدأه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية.

يارب رحمتك في شعبي يارب

يارب مالهم غيرك يارب

رفح الان pic.twitter.com/uze9wZnlcE — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 6، 2024