خبير: الدولة تستهدف الوصول إلى تريليون جنيه استثمارات في سيناء

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّ سيناء استحوذت على النصيب الأكبر في تدفق الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة وهو ما يتضح من خلال مراجعة بسيطة لحجم الاستثمارات بخطط التنمية، متابعا أن حجم الاستثمارات في سيناء تجاوز حجمها 400 مليار جنيه ومستهدف الوصول بها إلى تريليون جنيه الفترة المقبلة.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات، سواء البنية التحتية أو التعليم أو المجتمعات العمرانية بما يعمل على توطين الاستثمارات في سيناء.

وتابع: «سبق خطط تنمية وتعمير سيناء تكثيف الجهود حول إرساء عملية الاستقرار الأمني في هذه المنطقة وتطهيرها من البؤر الإرهابية كبداية وتلك المرحلة استغرقت تكلفة مالية باهظة ناهيك عن أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية».