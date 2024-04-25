«الرقابة الصحية» توقع بروتوكول تعاون مع «المستشفيات الجامعية» للتدريب والدعم الفني

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية انضمام المستشفيات الجامعية لأهم مشروع وطني بالمنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، نظرا للدور الفاعل الذي تلعبه هذه المنشآت في القطاع الصحي المصري، والتي وصل عددها إلى 125 مستشفى بسعة 33 ألف سرير، ونجحت خلال عام 2023 فقط في استقبال 24.5 مليون مريض، فضلا عن دورها الرائد في الخدمات الصحية المتخصصة، ودورها الحيوي في تعليم وتدريب الكوادر الطبية، وتطوير المنظومة الصحية من خلال البحث العلمي، وكذلك مشاركتها في المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع المستشفيات الجامعية كشريك نجاح أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاء ذلك في كلمته خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بحضور الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الطب ومديري المستشفيات الجامعية وقيادات القطاعات الصحية بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور وليد أنور عبد المحسن، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور، أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التكامل يُمثل توجهًا استراتيجيًا من قبل الدولة لدعم وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع الإمكانيات المتاحة لدى كلا الطرفين.

وأوضح الدكتور احمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن البروتوكول يستهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في مجال جودة الرعاية الصحية والاعتماد للعمل بها في المستشفيات والمنشآت التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فضلا عن تنسيق زيارات ميدانية بالمستشفيات لفرق الدعم الفني عقب انتهاء البرامج التدريبي استكمالا لتهيئة المستشفيات بعد تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية للحصول علي الاعتماد ، مشيرا إلى نجاح ثلاث منشآت طبية جامعية في الحصول على اعتماد GAHAR هي: مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بجامعة عين شمس، ومعامل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بمستشفيات جامعة أسيوط، و المعمل الرئيسي بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق، وأشاد بحماس الأطقم الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس وتقدمها للاعتماد ، كما أكد علي اقتراب جاهزية عدد كبير من المستشفيات الجامعية من الحصول علي الاعتماد خلال الفترة القريبة القادمة.

وحول أوجه التعاون المشتركة التي قامت بها الهيئة مع القطاع الجامعي خلال العام الماضي، أوضح د. احمد طه أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، فإن الهيئة تقوم بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الجديدة أو المنشآت تحت التطوير لضمان تطابقها مع المعايير، وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم مراجعة الرسومات التنفيذية المعمارية لها حتى أبريل 2024 بلغ 424 مشروعا منهم 16 مشروعا تابعا للجامعات الحكومية والخاصة، كما قامت الهيئة بتنفيذ 11 برنامج تدريبي للمستشفيات الجامعية بإجمالي عدد متدربين 1930 متدربا، وتنفيذ 33 زيارة دعم فني للمنشآت الجامعية.

وتابع أن مجلس إدارة الهيئة قد قام بزيارات وجولات ميدانية إلى عدد من المستشفيات الجامعية منها: مستشفيات جامعات المنصورة، والزقازيق، وعين شمس، وأسوان، وبورسعيد وقناة السويس ودمياط، وبدر، وحورس، ومعهد الأورام والمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، كما بحث مجلس إدارة الهيئة مع فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومع رئيس جامعة الأزهر انضمام مستشفيات جامعة الأزهر لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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