مستشار سابق لترامب: واشنطن لا تعتقد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة

قال الدكتور جبريال صوما، المستشار السابق لترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن محكمة الجنايات الدولية ليس لديها الصلاحيات لمحاكمة المسؤولية في إسرائيل، نظرا لأن تل أبيب بها محاكم بإمكانها أن تقوم بهذه المهمة.

وأضاف «صوما»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن واشنطن لا تعتقد أنه يوجد جرائم إبادة جماعية في غزة، نظرا لأن الدولة الإسرائيلية أنذرت سكان المدن بإخلائها التي كانت تقصفها وبالتالي منهم من بقي ومنهم من غادر.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل في الوقت الحاضر هو للدفاع عن النفس، وعما حصل في 7 أكتوبر، هذا هو موقف الولايات المتحدة، موضحا أن أمريكا لديها جنود في عدد كبير من دول العالم.