المركز المصري للفكر والدراسات: جيش الاحتلال يستهدف ببشاعة المدنيين في غزة

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجة، إن هناك مجموعة من جرائم الحرب مكتملة الأركان، وأنماط متعددة من الجرائم تحدث داخل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن جيش الاحتلال يستهدف ببشاعة المدنيين، واتضح ذلك في كم الشهداء الذي وصل نحو 35 ألف بالإضافة لـ78 ألف مصاب حتى اليوم.

وأكد «فوزي» خلال لقائه ببرنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة « القاهرة الإخبارية» وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، استخدام الجوع والملف الإنساني كأحد الأسلحة في الحرب الجارية في غزة، وأن جيش الاحتلال يستهدف مقار البعثات الأممية، وعمليات التهجير التي يتم بحق سكان غزة، واستهداف الأطباء والمنشأت الطبية، والصحفيين.

أوضح أن كل هذه الجرائم أكدت بما لايدع مجالا للشكك وفقًا للتقارير لمنظمات الحقوقية، وتقرير المقررة الأممية لشؤون الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل دولة عنصرية ترتكب أنماط متعددة من جرائم الحرب داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص تنظر في الإدعاءات الخاصة بارتكاب أحد الأطراف لجرائم حرب، أما المحكمة الجنائية ترتكز اختصاصها على بعض الأشخاص بعينهم من المسؤولين عن تنفيذ هذه الجرائم.