البابا تواضروس وكبير الشمامسة يقودان محكاة ل"تمثيلية القيامة"

أدّى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والاباء الأساقفة والشمامسة محاكاة لـ"تمثيلية القيامة" التى تعد تذكاراً لقيامة السيد المسيح من الأموات.

تضمّنت محاكاة "القيامة" مجموعة من الألحان المفرحة وترديد بعض الكلمات بين رئيس الكهنة وكبير الشمامسة، بالتزامن مع تخفيض إضاءة الكنيسة، حيث تشير ٱيات الكتاب المقدس إلى أن القيامة حدثت في فجر الأحد، ويكون تخفيض الإضاءة لهذا السبب.



تنتهى المحاكاة بسؤال رئيس الكهنة لرئيس الشمامسة، من هو ملك المجد، فيرد عليه "الرب العزيز القوى الجبار القاهر في الحروب هو ملك المجد" لتضاء بعدها الانوار إشارة قيامة السيد المسيح، وبعدها يقوم الأب البطريرك والأساقفة والكهنة والشمامسة بعمل دورة بالصلبان وايقونات المسيح ابتهاجا بالقيامة.

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، بعد صيام دام 55 يوما.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.