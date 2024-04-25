واشنطن تطالب إسرائيل بـ"إجابات" بشأن "المقابر الجماعية" في غزة

طالبت الولايات المتحدة، الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بتقديم "إجابات" بعد تقارير عن اكتشاف "مقابر جماعية" في مستشفيين كبيرين في قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في غزة في اليوم السابق إن العاملين في مجال الصحة اكتشفوا "ما يقرب من 340 جثة لأشخاص قتلوا ودفنوا على أيدي القوات الإسرائيلية" في مستشفى ناصر في خان يونس.

كما أفادت تقارير بالعثور على "حوالي 30 جثة في قبرين" في باحة مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وقال، جايك ساليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، "نريد إجابات، نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر".

ودفع اكتشاف الجثث الأمم المتحدة إلى المطالبة بإجراء تحقيق مستقل، ودعم الاتحاد الأوروبي الدعوة.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الرائد، نداف شوشاني، إن المقبرة في مجمع ناصر "حفرها سكان غزة قبل بضعة أشهر".

وأقر الجيش الإسرائيلي بأن "الجثث التي دفنها فلسطينيون" فحصها جنود بحثا عن الرهائن، لكنه لم يتناول بشكل مباشر اتهام القوات الإسرائيلية بالوقوف وراء عمليات القتل.

وتعرضت المستشفيات التي تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، لقصف إسرائيلي متكرر على مدى أكثر من ستة أشهر من الحرب في غزة.