79 شهيدا و86 إصابة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في غزة

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 201 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 79 شهيدا و86 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتابعت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34262 شهيدا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

