الأونروا: لن نغادر مدينة رفح.. وعواقب الاجتياح الإسرائيلي وخيمة

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، اليوم الاثنين، من عواقب هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، قائلة إنه سيزيد من معاناة المدنيين.

وأضافت الأونروا، أن عواقب الاجتياح ستكون غير محمودة من ناحية ارتفاع عدد الشهداء إضافة إلى آثار كارثية تلحق بـ 1.4 مليون شخص متواجدين داخل رفح.

وأكدت الأونروا، أنها لن تغادر رفح في ظل مخاوف الاجتياح، قائلة إن ستحافظ على وجودها لأطول وقت ممكن في سبيل تقديم المساعدات والإغاثات للمدنيين.

وطالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، باجتياح مدينة رفح اليوم من أجل التعجيل بالقضاء على أذرع حركة حماس داخل المدينة.

ودعا جيش الاحتلال سكان رفح لإخلاء المدينة والتوجه ناحية وسط القطاع من أجل القضاء على أذرع حركة حماس في عملية محدودة حسب زعمهم.