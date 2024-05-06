توزيع 1250 كيلو دواجن مجمدة على المستحقين بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بجهود وزارة الأوقاف وتعاونها المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتوزيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية علي المواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكز ، وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي للوقوف على الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام إليها ، مشيراً إلى أنه تم تسليم 1250 كيلو دواجن مجمده بواقع 1000 دجاجه زنه الدجاجة كيلو و 250 جرام لتوزيعهم على المستحقين وذلك من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقاً لقواعد بيانات المستحقين من محدودي الدخل والأيتام والأرامل وذوي الهمم.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف ان مشروع "صكوك الإطعام" جاء لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف علي الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه المساعدات إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.