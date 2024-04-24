نائب محافظ القاهرة تشن حملة مكبرة للتأكد من التزام المخابز بالأوزان والأسعار

قادت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية حملة مكبره شملت المرور على عدد من الأفران والمخابز السياحية بأحياء المعادي والبساتين وطرة بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي فى مكان ظاهر ومتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين من خلال تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي

وأكدت خلال متابعتها الميدانية باستمرار الحملات الرقابية لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشددة على استمرار الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة بالتنسيق مع إدارات التموين المعنية في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر للمخابز المخالفة بمعرفة مديرية التموين إلى جانب محاضر الغلق والتشميع من قبل الأحياء المعنية حيث تم تحرير محاضر للمخالفة لمخابز بنطاق حي البساتين والمعادي وطرة بسبب مخالفات الأوزان وعدم الالتزام بالاسعار المقررة.

رافق نائب المحافظ في الحملة الدكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره واللواء مجدى عبد المتعال رئيس حي البساتين واللواء احمد يوسف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والأجهزة التنفيذية بالأحياء ومسئولي التموين والأجهزة المعنية.

يذكر أن القرار الوزارى حدد سعر وزن رغيف الخبز السياحي، وزن ٨٠ جرامًا بـ١٥٠ قرشا، ورغيف الخبز وزن ٤٠ جراما بـ٧٥ قرشًا، ورغيف الخبز ٢٥ جرامًا بـ٥٠قرشًا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ١٠٠ قرش للرغيف وزن ٢٥ جراما، وبسعر ١٥٠ قرشا لرغيف الفينو وزن ٥٠ جراما. وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل.