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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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عودة المياه تدريجيا بمنطقة كومبرة بكرداسة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية عودة المياه تدريجياً لمناطق كرداسة والهرم حيث تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بكرداسة والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

و جار فتح المياه لتعود بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة وتشمل مناطق "كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ١٠٠٠ مم  بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم ، وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد ١٠ شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح ؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

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