الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواجه أرسنال بتشكيل هجومي في قمة نارية

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة مضيفه أرسنال، اليوم، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة تشيلسي هجومية نوعا ما، حيث ضمت 4 لاعبين في خط الوسط الهجومي، وهم: نوني مادويك، كونور جالاجر، ميخايلو مودريك، ونيكولاس جاكسون، فيما يفتقد البلوز في هذه المباراة خدمات نجمه الشاب كول بالمر، وذلك بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: كوكوريلا، جيلكريست، ديساسي، بدياشيلي.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز.

خط الوسط الهجومي: نوني مادويك، جالاجير، مودريك.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

تبدأ المباراة في ظل صعوبة كبيرة لتشيلسي، حيث يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بينما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 74 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

