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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مؤسّسة شنلر تقيم حفلاً موسيقيًّا في كنيسة المسيح

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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أقامت مؤسّسة ثيودور شنلر في عمان الأردن حفلاً موسيقيًّا للإحتفال بأرغن كنيسة المسيح الجديد في المؤسّسة، تحت رعاية المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس  وبحضور القس خالد فريج مدير عام المؤسّسة وبعض الرعاة الضيوف وممثّلين عن الجمعيّات الدّاعمة من ألمانيا وهولندا وسويسرا وأمريكا وغيرها. 
تخلّل الحفل الموسيقي، قراءات من الكتاب المقدّس وصلوات وبركة وكلمة من المطران نعوم ومقطوعات موسيقية من عازف الأرغن كلاوس شولتِن.
وبعد حفل الكنيسة كان هناك في القاعة الكبيرة حفل موسيقيّ آخر قدّمته جوقة المدرسة بقيادة المعلّمة قمر بدوان.
وفي الختام تم تبادل الهدايا والتكريم من قبل مؤسسة شنلر المجمعية وكذلك الجمعية الإنجيليّة لدعم مدارس شنلر وأصدقاء المؤسسة وشركائها  وخاصة السفارة الألمانية في عمّان.

عمان الأردن كنيسة المسيح الجديد المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس القس خالد فريج مدير عام المؤس سة ألمانيا هولندا سويسرا أمريكا