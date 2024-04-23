ثقافة الإسكندرية تقدم العرض المسرحي "الحضيض" بقصر الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "الحضيض"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض مستوحاة من نص "الحضيض" للأديب الروسي مكسيم چوركي، وتناقش عدة قضايا مجتمعية كانتشار الجهل، والفقر من خلال 10 أشخاص من المهمشين في المجتمع، يروي كل منهم قصته، فهل يمكنهم التحرر من قيود الفقر واستعادة كرامتهم الإنسانية؟.. هذا ما تكشفه الأحداث.

"الحضيض" شريحة قصر ثقافة الأنفوشي المسرحية، أداء أحمد جابر، أحمد عماد، أحمد عامر، محمد فريد، ياسر مجاهد، مينا أسامة، عبد الرحمن جريو، ياسمين قابيل، مشيئة رياض، مني المحمدي، إبراهيم جوصم، هدير طارق، ومريم زهران، إعداد موسيقي أحمد الخشاب، غناء وأشعار هدير طارق، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد طارق وجاسر الفرن، ملابس محمد عبد الوهاب، تنفيذ ديكور دنيا عزيز، إسلام طه وطارق الدسوقي، استعراضات مصطفى عامر، تدقيق لغوي د. مدحت عيسى، مخرج مساعد هبة عابد، مساعد الإخراج خالد أحمد عمر، مخرج منفذ أكرم نجيب، سينوغرافيا وإخراج إبراهيم الفرن.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج إسلام إمام، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وتقدم قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بمحافظة الإسكندرية ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي وهي "الرحلة، أسرار سانتا كلوز، الرقيم، رطل لحم، سجن النسا، الحضيض، تسمحيلي بالرقصة دي، ليلة القتلة، المارثون، كلوز أب، الدخان، وكاسبر".

وانطلقت العروض في 15 أبريل الحالي وتستمر حتى السبت المقبل، وتقدم يوميا بالمجان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة والنصف مساءً، فيما عدا عرض "كلوز أب" يقدم باستديو چناكليس.