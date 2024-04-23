غرفة القليوبية: استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، علي التزام التجار ومؤدي الخدمات بكافة أنحاء الجمهورية بتطبيق وتنفيذ المبادرة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع الأساسية للتخفيف علي المواطنين ومواجهة الارتفاع في الأسعار والناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي اشتدت مع التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، مؤكدا علي تنفيذ المبادرة بصورة عاجلة تيسيرا على المواطنين، والمساهمة في عودة استقرار الأسواق

أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التوافق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من يوم الأحد القادم بنسبة من 30% إلى 45%، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي:

▪ رغيف وزن 80 جرام: ​​150 قرش (وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية)

▪ رغيف وزن 40 جرام: ​​75 قرش

▪ رغيف وزن 25 جرام: ​​50 قرش

▪ رغيف خبز إفرنجا 50 جرام: ​150 قرش

▪ رغيف خبز إفرنجا 35 جرام: ​100 قرش

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه مع انخفاض أسعار القمح، انخفضت معر أسعار المكرونة وهو ما أدى بدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.

وأكد الفيومي، أنه بالفعل بدء المواطن يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووفرة واضحة في المعروض بالأسواق من كافة أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليار دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية في عمل عروض وتخفيضات في الأسعار.

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، علي استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و 30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد، و35% في الذرة، وأوضح أن هذا الانخفاض في الأسعار الحالية، بدأت تظهر أثاره تدريجيا في أسعار التجزئة. (البقالين) مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم بالأسعار السابقة قبل التعويم وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية،

وتوقع الفيومي، استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة مع انتهاء تلك الأرصدة، ووقتها سيشعر المواطن بالانخفاض فعليا في الأسعار وتعود حالة الاستقرار للسيطرة على الأسواق من جديد وانفراجة كبيرة في المعروض من السلع وهو أكبر دليل على نجاح المبادرات بفضل تكاتف النجار الشرفاء مع الحكومة وحفاظا على أمن واستقرار البلاد.