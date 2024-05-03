موسيماني وأبها يسقطون اتحاد جدة في فخ الهزيمة بالدوري السعودي

سقط فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، في فخ الهزيمة أمام أبها، الذي يقوده فنيًا الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتلقى اتحاد جدة هزيمة ثقيلة أمام أبها بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

غاب أحمد حجازي عن مباراة اتحاد جدة وأبها، للإصابة بإلتواء في المفصل الداخلي للركبة اليمنى، ليغيب لأول مرة عن مباريات العميد بعد مشاركته أساسيًا في 20 لقاء متتالي في مختلف المسابقات، بعد قيده في القائمة المحلية في يناير الماضي.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن ينهار النمور في الشوط الثاني أمام كتيبة المدرب موسيماني.

افتتح ججيجوش كريتشوفياك التهديف لفريق أبها في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، قبل أن يهدر البرتغالي جواو فيليبي جوتا لاعب الاتحاد ركلة أخرى في الدقيقة 63 تصدى لها حارس أبها، ليتابع جوتا الكرة ويحرز هدف التعادل في نفس الدقيقة.

وأعاد حسن العلي أبها للمقدمة من جديد في الدقيقة 69 بهدف ثان، ثم سجل فابيان نوجويرا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد اتحاد جدة عند 50 نقطة، يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما أبها رفع رصيده إلى 28 نقطة ارتقى بها إلى المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.