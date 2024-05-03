بالصور.. ياسمين صبرى تشارك جمهورها رياضة "اليوجا"

شاركت الفنانة ياسمين صبرى جمهورها أحدث ظهور لها، من صالة الألعاب الرياضية أثناء ممارسة رياضة "اليوجا".

ونشرت الفنانة ياسمين صبرى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة من الصور تستعرض فيها لياقتها البدنية، لتشارك بها جمهورها.

وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بشكل كبير مع الصور، وانهالت التعليقات التى أشادت بممارسة الفنانة ياسمين صبرى الدائم للرياضة.

إعتادت الفنانة ياسمين صبرى الحديث الدائم عن حبها للرياضة، فى أى لقاء إعلامي لها، خاصةً وأنها تعتبر مثل أعلي لكثير من الجمهور، وتحرص طوال الوقت على بث الأفكار الإيجابية، والحرص على ممارسة الرياضة.

شاركت الفنانة ياسمين صبرى فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "رحيل"، ولم يحقق المسلسل النجاح المنتظر، بعد فترة غياب لها لسنوات عن المشاركات الرمضانية.

تعرض المسلسل لموجه من النقد والسخرية من جمهور ورواد السوشيال ميديا، خاصةً مشاهدها داخل السجن وهى بكامل أناقتها، وملامحها تتزين بأدوات التجميل، وهو ما يتنافى مع طبيعة المشاهد الخاصة بالحبس.

المسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، حازم سمير ط، أحمد بدير، أحمد صيام، تأليف محمد عبدالمعطي، والإخراج محمد عبد السلام.