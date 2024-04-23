" المركزي": ارتفاع عدد فروع البنوك إلى 4680 فرعا بنهاية 2023

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد فروع البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 4680 فرعًا بنهاية 2023، مقابل نحو 4630 فرعاً بنهاية عام 2022، بزيادة 50 فرعًا.

وأوضحت النشرة الإحصائية للبنك المركزي، أن إجمالي عدد العاملين بالبنوك ارتفع إلى 140.577 موظف، مقارنة بنحو 136.273 عامل بنهاية العام السابق عليه، بزيادة 4304 عامل.

ووصل عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا بنهاية العام الماضي، إلى 32.1 مليون بطاقة، فيما سجلت بطاقات الخصم 25.3 مليون بطاقة، ونحو 5.6 مليون بطاقة ائتمان.

وبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي بالبنوك 23.275 ألف ماكينة بنهاية 2023، فيما وصل عدد نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنوك إلى 212.7 ألف ماكينة بنهاية العام الماضي.