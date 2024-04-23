التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة الحسينية اليوم التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه إثر وقوع حادث اصطدام سيارة بطريق الحسينية أمام محطة الوقود، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عطية محمد" 85 عاما مقيم بناحية الناصرية بمركز الحسينية جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر وقوع حادث صدمته سيارة على طريق الحسينية أمام محطة وقود بمركز الحسينية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.