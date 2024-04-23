الحكومة الألمانية تعتبر الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية

اعتبرت الحكومة الألمانية، الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

فيما أوضحت وكالة الصين الرسمية "شنيخوا" أن السفارة الصينية أكدت في بيان أن الجانب الصيني يرفض بشدة الاتهام حول اضطلاع البلاد في أنشطة تجسس مشتبه بها في ألمانيا.

يذكر أن النيابة العامة الألمانية، قد أعلنت منذ أيام قليلة، اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما بالتجسس لصالح روسيا، فيما انتقدت السفارة الروسية لدى برلين استدعاء السفير الروسي، معتبرة أنه يأتي في سياق إصابة ألمانيا بالهوس التجسسي.