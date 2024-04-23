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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الحكومة الألمانية تعتبر الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية

المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الألمانية
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اعتبرت الحكومة الألمانية، الاتهامات بتجسس صيني على المجلس الأوروبي خطيرة للغاية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

فيما أوضحت وكالة الصين الرسمية "شنيخوا" أن السفارة الصينية أكدت في بيان أن الجانب الصيني يرفض بشدة الاتهام حول اضطلاع البلاد في أنشطة تجسس مشتبه بها في ألمانيا.

يذكر أن النيابة العامة الألمانية، قد أعلنت منذ أيام قليلة، اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما بالتجسس لصالح روسيا، فيما انتقدت السفارة الروسية لدى برلين استدعاء السفير الروسي، معتبرة أنه يأتي في سياق إصابة ألمانيا بالهوس التجسسي.

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