شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الانحاء.

كما يشهد الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والاتربة وتؤدي الي تدهور الرؤية علي مناطق من غرب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال الصعيد 40 للعظمي والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمي والصغري 26 درجة.