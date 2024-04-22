موعد انتظام الأهلي في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية فور العودة من الكونغو فى الساعات الأولى من صباح أمس، الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف النهائي الأفريقي التي انتهت بالتعادل السلبي، على أن يبدأ الفريق الأحمر تحضيراته على ملعب مختار التتش تحضيرا لمباراة العودة التي يرغب في تصحيح أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى وترجمتهما في موقعة الجمعة لضمان الصعود للمباراة النهائية.

وفى سياق متصل، قال خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، إن مباراة فريقه أمام مازيمبي والتي انتهت بالتعادل السلبي كانت مباراة صعبة من تحضيراتها من قبل خوض اللقاء، ونجحنا في حل أمور كثيرة كانت صعبة، بعدما وصلنا قبل البعثة بـ24 ساعة، أنا وسمير عدلي، وخلال الاجتماع الفني والتحضير قبل المباراة استمر لمدة ساعتين ونصف الساعة لمناقشة الترتيبات، من أجل توفير سبل الراحة.

وأضاف بيبو، فى تصريحات للصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك، "المباراة كانت صعبة ولكن فريقنا أدى بشكل جيد، وحققوا ما طلب منهم من المدير الفني، ولدينا مباراة ثانية في القاهرة لتحقيق الفوز وحسم التأهل".

وتابع، "كانت هناك مضايقات بشكل مختلف، ولكن ليس هذا الوقت للحديث عنها، وفي النهاية الحمد لله على تحقيق نتيجة مرضية، وعلينا أن نكمل عليها في مباراة العودة، وكلنا لنا أدوار مع الفريق من أجل نزول الملعب، وهم جاهزون وفي قمة التركيز، ولاعبو الأهلي مروا بمثل هذه المراحل، ولديهم ذاكرة مباريات أصعب من هذه، ويستطيعون الخروج بنتيجة مرضية".

وأضاف، "نلعب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، واللاعبين جميعا في قمة تركيزهم، ولدينا شوط ثان مهم بالقاهرة، ونتمنى أن نرى الجمهور يملأ الاستاد، لأن الوضع يكون مختلف، وأمتع شيء للاعبي كرة القدم أن يروا الجمهور يملأ المدرجات كما حدث من جمهور مازيمبي".

واختتم بيبو تصريحاته قائلا، "لدينا مباراة ثانية صعبة وفريق مازيمبي يستطيع التسجيل خارج أرضه وتأهل في الدور الماضي من خارج أرضه بعد التعادل على أرضه، وسنحصل على راحة قبل العمل على مباراة العودة، ونعمل على قلب رجل واحد، وكل فرد في الجهاز الفني يؤدي دوري ولا يتخطاه، وعلى كل فرد أن يؤدي دوره بالشكل الأكمل".