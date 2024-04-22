البنك المركزي يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 نيابة عن وزارة المالية، عطائي سندات خزانة بقيمة 10 مليارات جنيه، الأول بقيمة 4 مليارات لأجل 3 سنوات، والثاني “صفرية الكوfون” بقيمة 6 مليارات لأجل 525 يوما.

يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية اقتراض نحو 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الخطة الشاملة لوزارة المالية طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار في الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

ويطرح البنك المركزي، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، في شهر أبريل الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 616.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 457 مليار جنيه فى شهر مايو ، وعطاءات بقيمة 418 مليار جنيه في شهر يونيو.