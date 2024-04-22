الثانوية العامة 2024.. 18 معلومة حول الامتحانات والإجراءات الجديدة

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة التي تنطلق ١٠ يونيو المقبل وحتى يوم ٢٠ يوليو 2024.

وجاءت أبرز المعلومات والاجراءات، حول امتحانات الثانوية العامة 2024، الآتي:

تنطلق الامتحانات غير المضافة للمجموع 10 يونيو لمدة يومان.

تنطلق الامتحانات التحريرية 22 يونيو المقبل.

سحب الامتحانات من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي لضمان الجودة والدقة..وتشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة

تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونياً.. وتصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الإجابة وليس على الإجابة النهائية فقط.

صرف مكافآت إجادة مجزية الأسبوع المقبل لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية عن العام الماضي ٢٠٢٣.

التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.. واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات..ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

استخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

معاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال بها.

تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.

إعداد كشوف بأسماء وأرقام تليفونات الطلاب الراسبين والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.

الاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية علي خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.

توافر أعضاء قانونيين لجميع اللجان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرورة تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.