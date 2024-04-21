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الأحد 21 أبريل 2024
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فضائيات

هاني نسيرة لـ"الضفة الأخرى": تسييس الدين طبيعة إمامية وشيعية

الكاتب والمفكر هاني
الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات
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قال الكاتب والمفكر هاني نسيرة، مدير معهد العربية للدراسات، إن تسييس الدين هو طبيعة إمامية وشيعية في الأصل، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تتفق مع أهل السنة والجماعة التي ترى أن الخروج عن الحاكم فتنة، وضرورة التركيز على الأخلاق والاستقامة والصحة والخطأ. 

وأضاف "نسيرة" خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السُنة بعد ثورة القراء في عام 60 هجرًا أوقفوا فكرة الخروج عن الحكام، ولكن ظل الشيعة على هذه الفكرة، خاصة لدى الإسماعيليين حتى الدولة الفاطمية.

ولفت إلى أن الحديث عن فكرة الدولة والتصور الإسلامي للدولة، وضرب فكرة الخروج عن الحاكم يُربك جماعة الإخوان، لأنها أقرب نسبيًا للشيعة، وليس لأهل السنة والجماعة.

الكاتب والمفكر هاني نسيرة تسييس الدين الضفة الأخرى