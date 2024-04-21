الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يخيب آمال جماهيره بالتعادل مع دريمز في ذهاب نصف النهائي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليصعب الفريق الابيض موقفه في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في غانا.

ورغم السيطرة الكبيرة والأستحواذ من لاعبي الزمالك على مجريات اللعب إلا أن الفريق لم يتمكن من هز شباك الضيوف رغم الفرص الكثيرة التي اتيحت للزمالك على مدار شوطي اللقاء.

وأجرى جوزية جوميز عدد من التغييرات الهجومية في الشوط الثاني ولن فشل الفريق في الوصول لمرمى دريمز لينتهي اللقاء سلبيا.

وبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، مباراة دريمز في الكونفدرالية الأفريقية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

وجاء تشكيل فريق دريمز الغاني كالتالي:

حراسة المرمى: سولومون أجبيسي

خط الدفاع: مكارثي أوفوري - عبدول جاليلو - إريك دانسو بواتينج

خط الوسط: سوليمانا شيويني - جودفريد أتوياهيني - إيمانويل أجيي - ديريك أجيي - عبد العزيز عيسى

خط الهجوم: بواتينج منساه - جون أنطوي.



