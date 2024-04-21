بالفيديو.. أمينة الفتوى: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" ليس حكما عاما

فسرت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حديث البخاري الذى يقول: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة".

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار لها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "من الأخطاء المنهجية التعميم، وإننا نأخذ الوقائع الجزئية ونجريها على العموم، فهذا الحديث قاله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تولت ابنه كسرى ملك الفرس الحكم، وسيدنا النبي كان يعلم إن ملكها لم يدوم، وبالتالى الأمر ليس حكما عاما".

وتابع: "القرآن الكريم تحدث عن حكم المرأة، فى قصة بلقيس، التى فلحت وفلح قومها وأثنى عليها القرآن، والمرأة فى زمن سيدنا النبي كانت تشارك فى كل الأعمال حتى الغزوات، وسيدنا النبي حكى عن أم عمارة، وكونها جنديا فى الغزوة، وكانت تدافع عن سيدنا النبي كما يقوم الرجال، ولو كان عملها مرفوض شرعا، كان رفضه سيدنا النبي".