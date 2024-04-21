حملات تفتيش على الأسواق والمخابز في الإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، مدير الإدارة، واشراف الدكتورة أمانى الجزار، رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر، ومحمود رضوان، مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة تموينية على الأسواق.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن دقيق غير مرخص، حيث جرى التحفظ علي عدد ١٠٠ شيكارة دقيق فاخر سياحي استخراج ٧٢%، زنه الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي ٥ طن دقيق سياحي، وذلك لإخفائها عن التدوال بغرض تعطيش السوق، وكذا عدم الإعلان عن المخزن وعدم وجود ترخيص وعدم وجود مستندات أو فواتير تدل على مشروعيه حيازتها.

كما تم ضبط محل سجائر لحيازته سجائر مجهولة المصدر والتحفظ علي عدد ٥٢٧ علبة متنوعة بدون فواتير، وتحرير محضرين عدم إعلان عن اسعار السجائر والسلع الغذائية، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، حيث اتخذت الأجهزة الرقابية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

من جانبه أصدر المهندس أحمد ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية ومخازن الدقيق والأسواق، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، و تعليمات من اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية للرقابة على المخابز السياحية ومخازن الدقيق و الأسواق.