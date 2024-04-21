"التحقيقات" تكشف لغز وفاة فتاة فى ظروف غامضة بأوسيم

كشفت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بشمال الجيزة تفاصيل جديدة حول وفاة فتاة فى ظروف غامضة بأوسيم.

واضافت التحقيقات أن الفتاة انهت حياتها اثر تناولها مادة سامة بسبب وجود خلافات اسرية، وتبيتن عدم وجود شبهه جائية حول الواقعة وقررت النيابة العامة تسليم جثمان الفتاة لذويها تمهيدًا للدفن

البداية بتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى يفيد باستقبال فتاة في عقدها الثاني تُعاني من حالة إعياء شديدة ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء تناول مادة سامة ومقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع أسرة المتوفاة أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة نتيجة مرورها بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.