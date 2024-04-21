حكم الكاراتيه الأوليمبي: تنظيم مصر للبطولات عالمي

أشاد الحكم الأوليمبي جوسيبي زاكارو بالتنظيم المميز لبطولة الدوري العالمي للكاراتيه ”البريمييرليج“ التي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجاري.

وقال الحكم الإيطالي زاكارو أنه يشارك للمرة الثانية في تحكيم بطولات "البريميرليج" بالقاهرة مؤكدا أن تنظيم النسخة الحالية يعد أفضل من النسخة الأولى التي شارك بها حيث أنه هناك اهتمام بجميع التفاصيل بالبطولة منا يجعلها النسخة الأفضل في جميع بطولات "البريميرليج" التي شارك بها.

وأضاف زاكارو أن مصر تتقدم للغاية في تنظيم الأحداث العالمية مشيراً إلى أنه يتشوق لمشاهدة استضافة مصر لبطولة العالم 2025 والتي يثق أنها ستخرج بشكل مبهر يليق بعظمة مصر كما عاهدناها.

عن مستوي المنافسة بالبطولة قال زاكارو أن البطولة تشهد مستويات قوية للغاية خاصة وأنها تجمع أفضل اللاعبين في العالم مشيدا بمستوي اللاعبين المصريين المشاركين بالبطولة خاصة وأنهم وضعوا أنفسهم ضمن صفوة لاعبي الكاراتيه في العالم.

وعن مشاركته في أولمبياد طوكيو الماضية قال زاكارو أنها كانت تجربة لا تنسي من جميع الجوانب من تنظيم وتحكيم ومستوي لاعبين حيث كانت تجمع أفضل اللاعبين الذين وضعوا بصمة كبيرة في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية.

وأوضح زاكارو أنه يتمني ان يعود الكاراتيه لدورات الألعاب الأولمبية خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أنه يتمنى مشاركته أولمبياد 2032.