بسبب ماس كهربائي.. المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن قطع غيار بالعجوزة

انتدبت جهات التحقيق بالجيزة، المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب أعلى سطح عقار بمنطقة العجوزة، لرفع الآثار المادية للحريق وفحصها؛ لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وأمرت بضبط صاحب المخزن للتحقيق معه حول ملابسات الحريق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.



كهرباء عشوائية احرقته بالكامل

كشفت التحريات أن السبب وراء حريق سطح العقار، هو حدوث ماس كهربائي نتيجة تلامس أسلاك بوصلة عشوائية لمخزن قطع غيار سيارات أعلى العقار، مما تسبب في احتراقه كاملا، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.



البداية بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى سطح عقار بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات أعلى سطح عقار وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وجرت السيطرة على الحريق.



وبعمل التحريات تبين أن ماسًا كهربائيًا من وصلة عشوائية سبب نشوب الحريق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.