بمناسبة عيد القيامة.. رئيس قضايا الدولة يشارك في احتفال الكاتدرائية المرقسية

شارك اليوم، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الاحتفال الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين الحاليين والسابقين وكبار رجال الدولة.

وهنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، قداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة المسيحيين بالعيد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذا العيد على أقباط مصر بالخير والبركة وعلى مصرنا الحبيبة بالازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد، والوحدة الوطنية والمحبة والإخاء.

حفظ الله مصر قيادة وشعبًا من كل مكروه.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.

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