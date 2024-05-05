نائبتان أمريكيتان: تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين يذكرنا بـ"مذبحة كينت"

اعتبرت النائبتان الأمريكيتان الديمقراطيتان، إلهان عمر وكوري بوش، أن ردود فعل الشرطة على الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد، تشبه مذبحة ولاية كينت في الذكرى الرابعة والخمسين لها، أمس السبت.

وقالت إلهان عمر - في منشور على منصة إكس نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية - "قبل 54 عامًا، فتح الحرس الوطني في ولاية أوهايو النار على الطلاب العزل في ولاية كينت. للطلاب الحق في التحدث علنًا والتنظيم والاحتجاج على الأخطاء المنهجية. لا يمكننا إسكات أولئك الذين يعبرون عن المعارضة، بغض النظر عن مدى عدم ارتياح احتجاجاتهم لمن هم في السلطة".

جدير بالذكر أنه قُتل أربعة طلاب وجُرح تسعة في جامعة ولاية كينت بولاية أوهايو في 4 مايو 1970، بعد أن فتح الحرس الوطني في أوهايو النار على حشد احتجاجي مناهض لحرب فيتنام.

وحدثت حالتان بارزتان من أعمال العنف مؤخرًا عندما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين هذا الأسبوع في جامعة كولومبيا وجامعة كاليفورنيا، عندما قامت كل من إدارة شرطة نيويورك وإدارة شرطة لوس أنجلوس باتخاذ إجراءات صارمة على المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في المدرستين.

وقالت كوري بوش - في منشور على منصة "إكس" - "في الذكرى الرابعة والخمسين لمذبحة ولاية كينت، يتعرض الطلاب في جميع أنحاء بلادنا لمعاملة وحشية بسبب وقوفهم في وجه حرب لا نهاية لها. يجب أن تتعلم بلادنا كيفية دعم حقوق حرية التعبير والتجمع بشكل فعلى".

وجاءت المقارنات في أعقاب تقارير تفيد بأن ضابط شرطة نيويورك في وحدة خدمة الطوارئ أطلق رصاصة "عن طريق الخطأ" أثناء تطهير مبنى جامعة كولومبيا الذي استولى عليه المتظاهرون في وقت سابق من هذا الأسبوع. وكان الضابط يقوم بتفتيش الطابق الأول، ولم يكن هناك سوى سلطات إنفاذ القانون في مكان قريب أثناء الحادث، وفقًا لشرطة نيويورك.

وقال متحدث باسم وحدة خدمة الطوارئ - في بيان - "كان ضابط وحدة خدمة الطوارئ يجري عملية بحث واسعة النطاق ومنهجية لمنطقة في الطابق الأول. وخلال هذا الوقت، كان يحاول الوصول إلى منطقة محصنة."

وأضاف: "يمتلك ضابط وحدة مكافحة الإرهاب سلاحًا ناريًا مزودًا بمصباح يدوي، وكان يقوم بإضاءة المنطقة للعثور على أفضل طريقة للتنقل عبر المنطقة المحصنة. وأطلق الضابط سلاحه الناري عن طريق الخطأ مما أدى إلى إطلاق طلقة واحدة. أصابت الطلقة إطارًا في الحائط على بعد بضعة أقدام. ولم تصب الطلقة أي شخص ولم تسفر عن وقوع إصابات".