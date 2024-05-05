المنيا تستعد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

استعدت محافظة المنيا لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم وتزينت الكنائس والمطرانيات واستعدت الحدائق والمتنزهات لاستقبال احتفالات المواطنين.

ورفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامنًا مع عيدي (القيامة المجيد، وشم النسيم)، وتم إلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وتم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات.

كما قام رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الحدائق والمتنزهات، وخاصة كورنيش النيل لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم وتم مراجعة كافة المعديات واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مواقف السيارات، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص)، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقًا للقانون.

كما قام وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

كما قام وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

كما قامت مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

ووجه المحافظ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.