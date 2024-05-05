مصطفى محمد يشارك بديلًا في تعادل نانت مع بريست بالدوري الفرنسي

تعادل فريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، سلبيًا مع نظيره بريست، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب استاد فرانسيس لو بلي، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

جلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت منذ بداية اللقاء، وشارك بديلًا في الدقيقة 72 بدلًا من ماتيس أبلين، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وصنع مصطفى محمد هدف تعادل نانت مع مونبلييه في الجولة الماضية لزميله ماتيس أبلين في الدوري الفرنسي، التي انتهت بالتعادل 1-1.

ويصارع نانت من أجل الهروب من منطقة الهبوط للدرجة الأدنى للموسم الثاني على التوالي.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد نانت إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 4 نقاط عن أول مراكز الهبوط، بينما رفع بريست رصيده إلى 57 نقطة في المرتبة الثالثة.