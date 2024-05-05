فريق التنس بنادي جزيرة الورد بالمنصورة.. حقق مراكز متقدمة ومثّل مصر عالميًا

فريق رياضي متميز استطاع أن يحقق مراكز متقدمة ويمثل مصر عالميًا، فبالرغم من صغر أعمارهم، إلا أنهم أبطال كبار، وكما مثل الفريق مصر، بالتصفيات النهائية للبطولة الدولية للتنس تحت 18 سنة (j60) المقامة علي ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة، وهم فريق التنس بنادي جزيرة الورد بالمنصورة برئاسة النائب طارق عبد الهادي، التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ونظم البطولة الاتحاد الدولي والمصري بمشاركة 170 لاعبة ولاعب بمشاركة أكثر من 10 دولة، وحصد الفريق مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.

وقال إبراهيم الجمل، المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد في حواره مع «البوابة نيوز»، إن فريق التنس الأرضي بالنادي، بدأ مشواره الفني منذ مدة طويلة، وأن النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي يولي الفريق اهتمامًا كبيرًا بفريق التنس، وخاصة أنه لاعب تنس متميز مستوى الجمهورية خلال البطولات، ومنها بطولات الرواد، ويتابع أن الدكتور محمد عبد الحافظ مدير النشاط بالنادي يتابع الفريق ويدعمه.

ويستكمل "الجمل" أن النادي يضم أكثر من ستة ملاعب بمساحة كبيرة جدا، وذلك إلى جانب وحدات تغيير الملابس، والمدرجات.

ويتابع أن المدير الفني للفريق على أعلى مستوى، وحرص على تكوين أكبر قاعدة من لاعبي التنس، وأن التنس يحظي باهتمام أولياء الأمور في النادي بالتدريب علي التنس.

ويستكمل أن اللاعب يبدأ اللاعب في الانضمام إلى التدريب على التنس منذ عمر 4 وإلى 6 سنوات، ويتولى المدرب المتخصص تأهيل اللاعبين، ويخضعون إلى دورات تدريبية علي أعلى مستوى.

وأضاف أن فريق النادي يلعب في الدوري الممتاز مع سبورتنج وسموحة والأهلي والزمالك.

ويستكمل “الجمل” أن فريق التنس بالنادي يضم اللاعب المتميز محمد صفوت من بناء النادي، وهو يحتل حاليًا مرتبة في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب ”محمد صفوت" على مستوى العالم.

ويتابع أن الفريق يضم اللاعبة المتميزة "كنزي عبد العزيز" لاعبة بمنتخب مصر تحت عمر 16 عاما، وهي من المقرر ان تسافر الي دولة تونس للمشاركة في البطولة الإفريقية لتمثيل مصر.

وحقق الفريق المركز الثاني والثالث العام الماضي وعام 2022 بنين وبنات على مستوى الجمهورية.

وأشار "الجمل" أنه تقام بالنادي تصفيات النهائية للبطولة الدولية للتنس تحت 18 سنة (j60) المقامة علي ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة على مدار يومين، وينظمها الاتحاد الدولي والمصري.

ويتابع أن ذلك بمشاركة 170 لاعبة ولاعب بمشاركة أكثر من 10 دولة، وتم توفير الإقامة بفندق والمأكل والمشرب، وجميع مستلزمات إقامة البطولة، وأن الكابتن" طارق ماهر" هو المحكم العام في البطولة.

و أضاف "الجمل" أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم البطولة، وقامت اللجنة بدور كبير لإنجاح البطولة.



ويشير الكابتن "حسام محرم" نائب المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بالمنصورة ومدير البطولة بالمنصورة الي ان تلك هي البطولة الدولية الثالثة، التي تقام على ملاعب النادي.

ويتابع" محرم" أن النادي حصد خلال البطولة الدولية العام الماضي، على أعلى مستوى تقييم ونجمة من الاتحاد الدولي وذلك لأول مرة بأفريقيا ومصر.

وأضاف أن البطولة الدولية المقامة حاليًا، بمشاركة 10 وهم دول وهم روسيا وأوكرانيا وليتوانيا وايطاليا وفرنسا ونايجيريا والمجر ورومانيا ومصر والمكسيك.

وشارك بالبطولة 164 لاعب ولاعبة على مستوى العالم من مختلف الجنسيات والحكم العام للبطولة كابتن طارق ماهر.

وأشار النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وعضو لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ ان ان نادي جزيرة الورد من أكبر وأعرق أندية الجمهورية في لعبة التنس ويشهد طافرة كبيرة الاستعدادات لتلك البطولات الدولية ولاستضافتها. وأنه جار إقامة تصفيات البطولة النهائية للسنجل.

