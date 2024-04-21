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الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

اليوم.. وزير العمل يفتتح ورشة عمل "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" في العاصمة الإدارية

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة
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يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة "، والتي تنعقد بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مقر المركز، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يُلقي وزير العمل، كلمة عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودورها في فَهم ملامح سوق العمل الحديث، وآليات التعامل مع المُتغيرات التي يشهدها، وجُهود وزارة العمل في ذلك.. كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس.

وتتضمن الورشة، كلمات ومُداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي "مركز المعلومات"، و"وزارة العمل "، و"أصحاب الأعمال والعمال"، واستشاريي "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

اليوم وزير العمل ورشة عمل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل العاصمة الإدارية