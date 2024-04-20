الثقافي البريطاني يشارك في مؤتمر IATEFL لتعزيز تدريس اللغة الإنجليزية

شارك المجلس الثقافي البريطاني بمصر في المؤتمر الدولي المرتقب للرابطة الدولية لمدرسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (IATEFL)، والذي أقيم في الفترة من 16 إلى 19 أبريل. يُعتبر هذا المؤتمر منصة عالمية للمهنيين في مجال تدريس اللغة الإنجليزية، حيث قدم أحدث الأبحاث والابتكارات والممارسات التعليمية.

ضم المؤتمر جلسة خاصة بعنوان "اللغة الإنجليزية للحوار بين الأديان" قادتها هالة أحمد، رئيسة برامج اللغة الإنجليزية بالمجلس في مصر، تعكس التزام المجلس بتعزيز التفاهم والتعاون العالميين.

شارك في المؤتمر معلمون مصريون مثل مي مؤنس وعيسى حمدي، اللذان سيقدمان جلسات حول منهجيات التدريس المبتكرة المصممة للسياق المصري. هذه المشاركة تُظهر الطبيعة الديناميكية لتدريس اللغة الإنجليزية في مصر وتبرز القدرات الرائعة للمعلمين المصريين في مجال التعليم اللغوي.

مؤتمر IATEFL، الذي يجذب سنويًا أكثر من 3 آلاف متخصص من أكثر من 100 دولة، يُعد فرصة فريدة للمشاركة في أحدث التوجهات والممارسات في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، مع معرض ضخم يضم أكثر من 50 جهة عارضة، مما يجعله نقطة التقاء مهمة للتربويين والناشرين ومؤلفي المواد التعليمية.