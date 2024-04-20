"الدواء": مؤتمر دولي للصيادلة العرب بشأن "مجال الرعاية الصحية"

أعلنت هيئة الدواء المصرية، افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للصيادلة العرب، اليوم السبت، الذي يقام في مصر تحت عنوان "تحسين واستدامة التعاون بين التخصصات في مجال الرعاية الصحية"، برعاية الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة.

وفي كلمته، أشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أهمية التعاون والتضافر بين الفرق الطبية والأطقم الصحية، وتبادل المعرفة والخبرات، حيث يعد ذلك “حجر الزاوية” فيما يخص تحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المواطنين.

واستعرض الغمراوى، قدرات القطاع الدوائي المصري، وما يعمل عليه النظام الرقابي لتحقيق أعلى مستوى من الجودة الفاعلية والأمان للدواء المصري.

يشار إلى أن المؤتمر يقام على مدار يومين متتاليين، ويتناول موضوعات عدة ذات الصلة بالقطاع الصيدلي بالوطن العربي، ويحاضر به نخبة من خبراء القطاع الصحي بجمهورية مصر العربية والعالم.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون في مجال الرعاية الصحية، تأكيدًا لجهودها المتواصلة في سبيل تحقيق التكاتف بين كل أطراف القطاع الصحي لتحقيق رعاية صحية أفضل.