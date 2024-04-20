حبس شاب ضُبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في البحيرة

قرر أحمد عمار وكيل النائب العام بنابة الدلنجات الجزئية، بسكرتارية رامى نبوى، حبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له فى المواعيد القانونية وذلك على خلفية ضبطه وبحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري ، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.



وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمركو شرطة الدلنجات، من ضبط شاب وبحوزته 7 قطع لمخدر الحشيش، بالإضافة إلى 26 كيس بودرة بيضاء اللون يشتبه في كونها مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ناري، ومبلغ مالي وذلك بدائرة المركز.



وتعود أحادث الواقعة، حينما تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من ضباط ادارة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات تفيد بقيام " على م ع " 19 عامًا، عاطل ومقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولت نشاطه الاجرامى.



وعقب استئذان النيابة العامة بمركز الدلنجات، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات برئاسة الرائد على شاكر من ضبط المتهم وبحوزته، عدد 7 قطع بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش، 26 تذكرة يشتبه في كونها مسحوق الهيروين المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالى وسلاح ناري وطلقة لذات العيار.

وبموجهت المتهم اعترف بحيازته للمخدرات المضبوط بغرض الاتجار، والسلاح النارى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الاجرامى، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات