وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إنه لا توجد مشكلة كبيرة لدى القوات الأمريكية في النيجر، وذلك ردا على دخول عسكريين روس قاعدة جوية في العاصمة نيامي تستضيف قوات أمريكية.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في مؤتمر صحفي في هونولولو: «الروس موجودون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأمريكية أو معداتنا».

وأضاف: «دائماً ما أركز على سلامة قواتنا وحمايتهم».

وتابع: «لكن في الوقت الحالي، لا أرى مشكلة كبيرة هنا فيما يتعلق بحماية قواتنا».

وتضع هذه الخطوة التي اتخذها الجيش الروسي الجنود الأمريكيين والروس على مسافة قريبة للغاية من بعضهم بعضاً في وقت يتزايد فيه التنافس العسكري والدبلوماسي بين البلدين بسبب الصراع في أوكرانيا.