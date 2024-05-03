عباس: ترينيداد وتوباغو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني

أعرب محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بقرار جمهورية ترينيداد وتوباغو بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأشاد بشدة بجهودها في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وتقديم الدعم لتنفيذ حل الدولتين من خلال اتخاذ خطوات فعلية.

وأكد عباس أن جمهورية ترينيداد وتوباغو دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.

وقال: إن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.