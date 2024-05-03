مصرع وفقد 89 شخصًا في البرازيل بسبب الفيضانات

بدأت الفيضانات القاتلة يوم الاثنين الماضي في جنوب البرازيل، حيث لقي ما لا يقل عن 29 شخصًا حتفهم، وفقد 60 آخرون.

صرح حاكم ولاية ريو غراندي دو سول، إدواردو ليتي، لصحيفة متروبوليس بأن عدد الوفيات بسبب الأمطار المستمرة ارتفع إلى 29 شخصًا، مشيرًا إلى أن 60 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين. التوقعات الجوية تظل مرتفعة لمناطق أخرى في ريو غراندي دو سول، مما يعني استمرار خطر الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وتأثرت 213 بلدية في الولاية حتى الآن، حيث تم الإبلاغ عن فيضانات وانهيارات أرضية وانهيار سدود.

وأكدت الصحيفة أن 10 آلاف شخص أصبحوا بلا مأوى جراء ذلك.