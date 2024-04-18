ضبط 12 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر و ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى 427 شيكارة دقيق بلدى مدعم و 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تحت اشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، محمد عابدين، تم ضبط 600 صفيحة جبنة بإجمالى 12 طن مجهول المصدر و10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وقطر الرغيف.

وبمركزى إيتاى البارود وبدر تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و 700 عبوة عصائر منتهية الصلاحية ومستودع غاز تصرف فى 1000 اسطوانة غاز منزلية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 20 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفةن وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.