الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وانخفاضها خلال الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، مع وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل 2 درجة لتصل الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في وقت الظهيرة 32 درجة مئوية، وتكون الأجواء في المناطق الساحلية مائلة للحرارة، أما المناطق الجنوبية وتحديدا جنوب الصعيد، تكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنّ هذا الارتفاع يرجع إلى تأثير امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه في فترة الليل تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات الشمالية والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح في معظم محافظات الجمهورية، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة وهي مثيرة لبعض الرمال والأتربة في محافظات وسط وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.