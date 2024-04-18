جامعة دمنهور تنظم قوافل بيطرية وزراعية وصحية بقري حياة كريمة

أطلقت جامعة دمنهور اليوم برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، الدكتور منى مبروك، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف وكلاء كليات التمريض - العلوم الطب البيطري - التربية -الزراعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تنموية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري بقرية منشأة خياط بالكوم الأخضر مركز حوش عيسى.

وأجرت القافلة الصحية بكلية التمريض، مسح صحي لـ 67 مواطن بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، وتم إعطاء تثقيف صحى لـ 30 سيدة عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه وتعليمهم كيفية الفحص الذاتي للثدي باستخدام صور توضيحية ، وتثقيف صحي لـ 40 سيدة عن قضايا السكان و تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة لتنظيم الأسرة وكيفية استخدامها ،وشرح أهم المميزات والعيوب عن كل وسيله، وتثقيف صحي عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي لـ 60 مواطن، وتوزيع البروشور الخاص بتلك الأمراض الموضح به أسباب المرض وأعراضه وطرق علاجه وكيفية الوقاية، بالإضافة إلى تثقيف صحي لـ 25 مواطن عن نمط الحياة الصحي وممارسة الرياضة والاقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، وتوعية 15 سيدة عن رعاية الأم الحامل و الطفل وجدول تطعيمات الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية.



كما نظمنت كلية العلـوم، قافلة للتحاليل الطبية، حيث تم إجراء التحاليل الطبية اللازمة والمتكاملة لـ 75 حالة من أهالي القرية شملت تحاليل وظائف كبد، وظائف كلى، فيروسات كبدية، سرعة الترسيب ،السكر ،الهيموجلوبين، الكوليسترول، الدهون الثلاثية.

فيما أسفرت" القافلة البيطرية بكلية الطب البيطري، عن الكشف البيطري على 60 حالة من الأبقار و30 من الجاموس في تخصصات الباطنة، 25 من الأبقار، 15 من جاموس في تخصصات الأمراض المعدية، 30 من الأبقارو15 من الجاموس تخصص تناسليات، بالإضافة إلى 200 من الدواجن، وتم تقديم التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية وتقديم العلاج اللازم لهم.

ونظمت كلية التربية، لقاءات توعوية وتثقفية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال متطوعي طلاب الكلية، وإجراء حديث مع أهل القرية حول خطورة تلك الظواهر وأضرارها وكيفية مناهضتها ودور المجتمع في منعها وكما تم نشر ثقافة لا للأمية، وتم الاتفاق على فتح 21 فصل لمحو الأمية بمدرسة الكوم الأخضر بالقرية، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أساليب التربية السليمة.

وقدمت القافلة الزراعية، التوعية والإرشاد الزراعي و تم تشخيص (32) حالة للمشاكل المرضية التي تواجه المزارعين فى مشاتل محصول الأرز و الترمس و اللفحة النارية في التفاح، و الدودة الدوارة ودودة الحشد الخريفي في الذرة وأيضا البياض الدقيقي و أعفان الجذور في البصل الأحمر وكيفية علاج هذه المشاكل، حيث تم توزيع عدد ( 4 )عبوات مبيد حيوي ،عدد (3 )عبوات أحماض أمينية، عدد( 5 )عبوات عناصر صغرى ، عدد( 10) نشرة توعوية للزراعات المختلفة، إعداد( 5) برامج تسميد وتغذية لزراعات الأرز والذرة والبصل الأحمر.